Diz ekleminin temel taşı: Çapraz bağ kopması

Çapraz bağ kopmasının belirtileri nelerdir?

Çapraz bağ kopması genellikle travmatik bir olay sonucu ortaya çıkar. Yaralanma anında sıklıkla duyulabilen bir "çıt" sesi veya diz içinde bir patlama hissi, bu durumun ilk işaretlerinden olabilir. Bunu takiben, şiddetli ağrı ve üzerine basmada zorluk yaşanır. Ancak bazı vakalarda, başlangıçta ağrı daha hafif seyredebilir. Yaralanmayı izleyen birkaç saat içinde dizde belirgin bir şişlik oluşması tipiktir. Ayrıca, diz hareketlerinde kısıtlılık ve dizde bir dengesizlik veya boşalma hissi (dizin "yerinden çıkacakmış" gibi olması) de yaygın belirtiler arasındadır.