Doç. Dr. Duman: Erken teşhis ile diz kireçlenmesi tedavi edilebilir

Doç. Dr. Duman, "Kıkırdak sıvısının azalmasıyla birlikte kıkırdaklar birbirine sürtünmeye başlar ve bu durum eklem sağlığını olumsuz etkiler. Zamanla kıkırdak incelir, yüzeyde çatlaklar oluşur ve eklem kenarlarında kemik çıkıntıları gelişir. Diz kireçlenmesinin belirtilerini ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı olarak sıralayarak, bu belirtilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Duman, "Yürüme mesafesi azalır, hastalar evin dışına çıkmak istemez, ağrılar nedeniyle kaliteli uyku uyuyamaz ve hareketsizlik kilo alımına yol açar. Tanı en iyi muayene ile konur, röntgen görüntüleme ve MR gibi testler yardımcı olur. Erken aşamalarda teşhis edilen diz kireçlenmesi, daha etkili bir tedavi için avantaj sağlar” dedi.