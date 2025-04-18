Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.
Nisan ayında Dereli Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından doğada ender rastlanan “kar ruloları” ortaya çıktı. Bu ilginç doğa olayı, yayla sakinlerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
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Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar tabakasının hâlâ yapışkan özelliğini koruduğu zamanlarda oluştuğu biliniyor.
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