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Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü - Sayfa 1

Nisan ayında Dereli Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından doğada ender rastlanan “kar ruloları” ortaya çıktı. Bu ilginç doğa olayı, yayla sakinlerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

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Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü - Sayfa 2

Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

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Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü - Sayfa 3

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar tabakasının hâlâ yapışkan özelliğini koruduğu zamanlarda oluştuğu biliniyor.

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Doğada ender rastlanıyor! Amasya'da yeniden görüldü - Sayfa 4

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

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