Doğadan gelen mucize: Şifa deposu çam terebentin yağının faydaları
Latincesi Pinus sylvestris olan çam terebentin yağı, kozalakların gövdesinden ve iğneli yapraklarının işlemlerden geçmesi sonucunda damıtma yöntemi kullanılarak üretilen bitkisel yağdır. Peki, çam terebentin yağının faydaları nelerdir? İşte çam terebentin yağına dair detaylar...
Çam terebentin yağı nedir?
Pinus palustris ve Pinus pinaster gibi çam ağacı türlerindeki çam reçinesinden elde edilen çam terebentin yağı, damıtma yöntemi kullanılarak üretilen bitkisel yağdır.
Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?
Ağrı kesici özellikleri nedeniyle eklem ve romatizma ağrılarını hafifletir.
Şakaklara sürüldüğü takdirde baş ağrılarını giderir.
Metabolizma hızını artırarak sağlıklı kilo verme sürecine katkıda bulunur.
Aromatik özelliği solunum sorunlarıyla ilişkilendirilen semptomları hafifletmede yardımcı olur.
Balgam söktürücü özelliği vardır.
Kan dolaşımını hızlandırarak enerji verir.
Sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.
Saçlı derideki kan dolaşımını uyarır ve saçların uzamasını hızlandırır.
Hücre yenileme özelliği ile cilt sağlığını destekler.
Akne ve sivilce gibi cilt problemlerini hafifletmede etkilidir.
Çam terebentin yağı nasıl kullanılır?
Çam terebentin yağı direkt saç uçlarına beş damla kullanabilir. Saç maskelerinin içinede sekiz damla eklenerek kullanılabilir. Ayrıca şampuanın içine yirmi damla eklenerek de kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; şampuan her kullanımda çalkalanmalıdır.