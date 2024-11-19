Doğadan gelen mucize: Şifa deposu çam terebentin yağının faydaları

Çam terebentin yağı nasıl kullanılır?

Çam terebentin yağı direkt saç uçlarına beş damla kullanabilir. Saç maskelerinin içinede sekiz damla eklenerek kullanılabilir. Ayrıca şampuanın içine yirmi damla eklenerek de kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; şampuan her kullanımda çalkalanmalıdır.