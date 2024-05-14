Doğal antibiyotik! Faydaları saymakla bitmiyor

Kemik sağlığını destekler.

Sarımsak, enfekte yara için etkili bir bitkisel ilaç görevi görür ve yaraları iyileştirir.

Bağırsak sağlığını destekler. Dizanteri, ishal ve kolit gibi çoğu bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Sarımsak, kilo kaybına da yardımcı olur ve zayıflama diyetlerinde sıkça kullanılan bir besindir.