Doğal antibiyotik! Faydaları saymakla bitmiyor
Sarımsak, yemeklere ve soslara lezzet katmanın yanı sıra, sağlık açısından da pek çok faydası bulunan bir besin. Protein, kalsiyum, selenyum, potasyum, demir, E vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini içeren sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Peki, sarımsağın faydaları neler? Günde ne kadar sarımsak tüketmeliyiz? Kimler sarımsak tüketmemeli? İşte deyatlar...
Sarımsağın faydaları nelerdir?
Sarımsak doğal antibiyotiktir ve antimikrobiyal etkiye sahip bir besindir. Bu nedenle iltihabı ve enfeksiyonu geçirir. Diş eti iltihabınız olduğunda, ağrıyan bölgeye 1 diş sarımsak koyar ve bir süre bekletirseniz, sarımsak iltihabınızı çekecek ve ağrınız hafifleyecektir.
İnsülin salınımını artırarak şeker hastalarında kan şekeri seviyesini düzenler.
Alzheimer ve demans gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.
Sarımsak kanser riskini azaltır.
Karaciğeri korur.
Düzenli olarak tüketildiğinde, bağışıklığı güçlendirici etkiye sahiptir.
Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı etkilidir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Pıhtılaşmayı ve damar tıkanıklığını önler.
Tansiyonu düşürme özelliği vardır.
Kolesterol düzeyini düşürmeye yardım eder.
Ciltte elastikiyet kaybına neden olan kollajenin tükenmesini yavaşlatır. Cildin genç ve sağlıklı kalmasını destekler.
İdrar söktürücü bir özelliği vardır.
Kemik sağlığını destekler.
Sarımsak, enfekte yara için etkili bir bitkisel ilaç görevi görür ve yaraları iyileştirir.
Bağırsak sağlığını destekler. Dizanteri, ishal ve kolit gibi çoğu bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.
Sarımsak, kilo kaybına da yardımcı olur ve zayıflama diyetlerinde sıkça kullanılan bir besindir.