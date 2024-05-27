Doğal portakal yağı yapımı! Portakal yağının faydaları nelerdir?

Portakal yağı nasıl yapılır?

Öncelikle portakallar yıkanır ve kurulanır. Kurulanan portakalların kabukları rendelenir ve yalnızca turuncu kısımlar cam kavanozun içerisine alınır. Kavanoz içerisine portakal kabuklarının üzerini geçecek şekilde zeytinyağı konulur. Kavanozun kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır. Bir ay boyunca bu karışım karanlık ve serin bir yerde bekletilir. Daha sonra kavanozda bulunan yağ süzgeç yardımı ile rendelenmiş portakal kabuklarından ayrılır. Portakal yağı kullanıma hazır hale gelmiş olur.