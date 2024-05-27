Doğal portakal yağı yapımı! Portakal yağının faydaları nelerdir?
Portakal kabuğu ve portakal ağacı çiçeklerinden soğuk sıkım yoluyla elde edilen, uçucu bir yağ olan portakal yağı faydaları açısından çok önemlidir. Portakal yağı içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde çok güçlü bir antioksidandır. İşte portakal yağının faydaları…
Portakal yağının faydaları
C vitamini deposu portakal yağı, cildin parlak görünmesini sağlar.
Portakal yağı cilt hücrelerini onarır, cilt üzerinde iyileştirici etkisi bulunur ve cildiniz daha sağlıklı bir görünüme kavuşur.
Portakal yağı, sivilce, akne ve güneş lekelerinin görünümü azaltmaya yardımcı olur.
Portakal yağı saç dökülmelerini önler.
Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar.
Antiseptik etkisinin bulunması nedeniyle portakal yağı ağrı kesici olarak kullanılır.
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ödem gibi sorunlara da etkilidir.
Portakal yağı nasıl yapılır?
Öncelikle portakallar yıkanır ve kurulanır. Kurulanan portakalların kabukları rendelenir ve yalnızca turuncu kısımlar cam kavanozun içerisine alınır. Kavanoz içerisine portakal kabuklarının üzerini geçecek şekilde zeytinyağı konulur. Kavanozun kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır. Bir ay boyunca bu karışım karanlık ve serin bir yerde bekletilir. Daha sonra kavanozda bulunan yağ süzgeç yardımı ile rendelenmiş portakal kabuklarından ayrılır. Portakal yağı kullanıma hazır hale gelmiş olur.
Portakal yağı nasıl kullanılır?
Portakal yağı 1 bardak suya 2 damla damlatılarak içilebilir. Cilt maskelerinin içerisine eklenerek de kullanılabilir. Portakal yağının cilde direkt olarak temas ettirilmemesi önerilir. Yakıcı bir yağ olması nedeni ile göze temas ettirilmemesi gerekir. Saç bakımı için şampuanların içerisine 2-3 damla damlatılarak da kullanılabilir. Kas, eklem ve kemik ağrısı için ise banyo suyuna eklenebilir. Antiseptik etkisinin bulunması nedeniyle portakal yağı ağrıyı keser.