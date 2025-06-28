Doğanın şifa kaynağı: Karanfil yağı

KARANFİL YAĞININ FAYDALARI

Ağrıları hafifletmede doğal destekçi

Karanfil yağının en bilinen kullanım alanı ağrı kesici etkisi. Özellikle diş ağrısı çekenler için ilk başvurulan doğal çözümlerden biri olan bu yağ, birkaç damla pamuk üzerine damlatılarak ağrıyan dişe uygulanabiliyor. Bununla birlikte migren, kas ve eklem ağrılarında da masaj yağı olarak kullanıldığında lokal rahatlama sağlayabiliyor. İçeriğindeki “öjenol” maddesi sayesinde güçlü bir analjezik görevi görüyor.