Doğum günlerini 4 yılda bir kutlayabiliyorlar: 29 Şubat doğumlu ünlüler...

29 Şubat kimileri için korkunç, kimileri içinse ayrıcalık getiren olağanüstü bir gün.

Oyuncu Nejat İşler 29 Şubat 1972’de doğdu. Bu yıl 52 yaşına basan ve doğum günü kutlamayı pek sevmeyen İşler, bu yönden şanslı ünlülerden...

Muhsin Ertuğrul

Çağdaş Türk sinema ve tiyatrosunun öncülerinden Muhsin Ertuğrul da 29 Şubat 1892'de doğdu. Türk Sineması'nın ilk sesli filmi olan İstanbul Sokaklarında 1928'de, ilk renkli film olan Halıcı Kız da 1953'te Muhsin Ertuğrul tarafından çekildi.