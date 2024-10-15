Doktorların önerisi! Bu besinleri tüketmek karaciğerinizi temizliyor
Karaciğer, vücudun en büyük organlardan biridir ve birincil işlevi vücuttaki toksik maddelerin uzaklaştırılması, kanı temizlemek ve çeşitli besinleri işlemektir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sağlıklı bir karaciğerin anahtarı olsa da, belirli bazı besinler karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Peki, hangi besinler karaciğeri temizler? İşte, karaciğeri temizleyen besinler…
KARACİĞERİ TEMİZLEYEN BESİNLER
SU
Karaciğerde biriken toksinlerin atılması için su tüketimi önemlidir. Günde en az 8 bardak içilen su karaciğerden toksinlerin atılmasına yardımcı olarak karaciğer sağlığını destekler. Su tüketimi, karaciğer sağlığının yanı sıra böbrek sağlığı açısından da önemlidir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler klorofil açısından zengindir ve karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır. Ispanak, semizotu, lahana, pazı, maydonoz, roka, nane, kıvırcık gibi yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri antioksidanlar ve lifler sayesinde, karaciğerin yağ depolamasını önler.
ZEYTİNYAĞI
İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre zeytinyağı karaciğerin dostu. Zeytinyağında bulunan E vitamini ve diğer bileşenler, karaciğer hücrelerini yeniler ve onarıma katkı sağlar.
TURPGİLLER
Lahana, karnabahar, tere, brokoli, Brüksel lahanası turpgiller ailesine ait sebzelerdir ve yüksek oranda lif içerir. Lifli gıdalar da karaciğere iyi gelmesiyle bilinir. Lifli gıdalar, karaciğer yağlanması tedavisinde de etkili bir rol oynar.