Donuk omuz sendromu nedir? Donuk omuz sendromunun belirtileri

Donuk omuz sendromu nedir?

Donuk omuz sendromu (adheziv kapsülit), omuz eklem hareketlerinin kısıtlanarak, omuz harekelerinin ağrılı hale gelmesidir. Daha çok tek omuzda görülmekle birlikte, her iki omuzda da ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana gelebilir.