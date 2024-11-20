Donuk omuz sendromu nedir? Donuk omuz sendromunun belirtileri
Tıptaki adı adeziv kapsülit olan donuk omuz sendromu; omuz ekleminde meydana gelen sertlik ve ağrı ile karakterize bir durumdur. Peki, donuk omuz sendromunun nedenleri ve belirtileri nelerdir? Donuk omuz sendromu kaç evreye ayrılır? Donuk omuz sendromu nasıl teşhis edilir? Donuk omuz sendromunun tedavisi nasıldır? İşte, donuk omuz sendromuna dair detaylar...
Donuk omuz sendromu nedir?
Donuk omuz sendromu (adheziv kapsülit), omuz eklem hareketlerinin kısıtlanarak, omuz harekelerinin ağrılı hale gelmesidir. Daha çok tek omuzda görülmekle birlikte, her iki omuzda da ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana gelebilir.
Donuk omuz sendromu neden olur?
Donuk omuz sendromu, omuz eklemlerinin iltihaplanması ve sertleşmesiyle birlikte kişinin omuz hareketlerinin kısıtlanması sonucu oluşur. En yaygın nedenleri; En yaygın nedenleri, omuz kireçlenmesi, omuz yaralanması, kırık kol, felç sonrası hareketsizlik ve şeker hastalığıdır.
Donuk omuz sendromu evreleri
Evre 1 (Yangı evresi)
Omuzda şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı ile seyreder. Ağrılar gece artarak uykuyu engelleyebilmektedir. Omuzun hareketleri her yöne ağrılıdır. Ağrılar arttıkça omuz da hareket açıklığını kaybeder. Bu evre yaklaşık 1-3 ay sürer.