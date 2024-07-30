Doymuş ve doymamış yağlar hangi besinlerde bulunur?

Doymuş yağlar, tereyağı ve çoğunlukla süt, peynir ve et gibi hayvansal gıdalarda bulunur. Kümes hayvanları ve balıklar, kırmızı etten daha az doymuş yağa sahiptir. Tereyağı ve margarin ile yapılan kek, kurabiye ve diğer tatlılarda çok fazla doymuş yağ bulunur. Doymuş yağ kolesterolü yükseltebilir.