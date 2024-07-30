Doymuş ve doymamış yağlar hangi besinlerde bulunur?
Yağ, karbonhidrat ve protein ile birlikte üç temel besin maddesinden biridir. Molekülde 6’dan az karbon bulunanlar kısa, 6-10 olanlar orta, 12 ve daha fazla olanlar uzun zincirli yağ asitleri olarak bilinirler. Yağlar, içerdikleri yağ asitlerinin özelliklerine göre doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır. Peki, doymuş ve doymamış yağ nedir? İşte detaylar…
Doymuş yağlar
Doymuş yağlar çoğunlukla hayvansal kaynaklıdır ve oda sıcaklığında katı olarak bulunur. Doymuş yağların içerdiği yağ asitlerinin karbon zincirleri arasında çift bağ yoktur. Doymuş yağ oda sıcaklığında katıdır, bu nedenle katı yağ olarak da bilinir.
Doymuş yağlar, tereyağı ve çoğunlukla süt, peynir ve et gibi hayvansal gıdalarda bulunur. Kümes hayvanları ve balıklar, kırmızı etten daha az doymuş yağa sahiptir. Tereyağı ve margarin ile yapılan kek, kurabiye ve diğer tatlılarda çok fazla doymuş yağ bulunur. Doymuş yağ kolesterolü yükseltebilir.
Doymamış yağlar
Doymamış yağlar bitkisel kaynaklıdır ve oda sıcaklığında sıvı haldedir. Doymamış yağların içerdiği yağ asitleri arasında çift bağ vardır. Doymuş yağ yerine doymamış yağ tüketmek, kolesterol seviyesini iyileştirmeye yardımcı olur.
Tekli doymamış yağ
Doymamış yağlar; tekli doymuş yağ ve çoklu doymamış yağ olarak ikiye ayrılır. Tekli doymamış yağ; avokado yağı, fındık yağı, kanola yağı, zeytinyağı, yer fıstığı yağı gibi bitkisel yağlarda ve kabak çekirdeği, susam, badem, ceviz, fındık gibi besinlerde bulunur. Tekli doymamış yağ oranı yüksek yiyecekler yemek, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterol seviyelerini yüksek tutar.