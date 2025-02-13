Dukan diyeti nedir? Dukan diyetinde neler tüketilmelidir?

DUKAN DİYETİ

Dukan diyeti; düşük karbonhidrat, yüksek protein alımına dayalı bir beslenme planıdır. Dukan diyeti teorilerine göre; vücut protein tükettiğinde daha fazla kalori yakar, karbonhidrat ve yağ tükettiğinde daha az kalori harcar. Bu nedenle de protein ağırlıklı bir diyettir. Başlangıçta karbonhidrat kaynağı olarak sadece yulaf kepeğinin tüketilmesine izin verilir. Bunların yanı sıra alkol, meyve suyu, asitli içeceklerin de tüketimi yasaktır.