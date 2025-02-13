Dukan diyeti nedir? Dukan diyetinde neler tüketilmelidir?
Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan tarafından geliştirilmiş olan Dukan diyeti, yüksek protein, düşük karbonhidrat ve düşük yağ içeren dört aşamalı bir diyet modelidir.
DUKAN DİYETİ
Dukan diyeti; düşük karbonhidrat, yüksek protein alımına dayalı bir beslenme planıdır. Dukan diyeti teorilerine göre; vücut protein tükettiğinde daha fazla kalori yakar, karbonhidrat ve yağ tükettiğinde daha az kalori harcar. Bu nedenle de protein ağırlıklı bir diyettir. Başlangıçta karbonhidrat kaynağı olarak sadece yulaf kepeğinin tüketilmesine izin verilir. Bunların yanı sıra alkol, meyve suyu, asitli içeceklerin de tüketimi yasaktır.
DUKAN DİYETİNİN AŞAMALARI NELERDİR?
Dukan diyetinin atak, seyir, güçlendirme ve stabilizasyon olmak üzere birbirini takip eden dört aşaması vardır.
1- ATAK AŞAMASI
Dukan diyetinin ilk aşaması olan atak aşaması, 1 hafta sürer. 40 kilonun üzerinde vermek isteyenlerin bu süreyi 7 günün üzerine çıkarması gerekir. Atak aşamasında, vücuda yüksek oranda protein yüklemesi yapılır. Bu aşamada saf protein grubunda yer alan yağsız kırmızı et, deniz ürünleri, yumurta ve yağsız süt ile süt ürünleri tüketilerek metabolizmanın hızlanması amaçlanır. Ek olarak günde en az 6-8 su bardağı su içilmeli ve 20 dakika tempolu bir şekilde fiziksel aktivite yapılmalıdır. Öte yandan atak aşamasında her gün 1,5 yemek kaşığı yulaf yemek zorunludur.
2- SEYİR AŞAMASI
Seyir aşaması 32 adet belirlenmiş sebzenin tüketildiği aşamadır. Vücut, atak aşamasında alınan bol miktarda protein ile kilo verme seyrine geçmiş durumdadır. Bu aşamada; ıspanak, bamya ve yeşil fasulye ile nişasta barındırmayan tüm sebzeler tüketilerek vücut ağırlığının kademeli düşmesi sağlanır. Ayrıca, 30-60 dakika arasına egzersiz yapılmalıdır. Yulaf, bu aşamada da aynı şekilde zorunlu alınması gereken temel besindir.