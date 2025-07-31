Dukan diyeti nedir? Dukan diyetinin aşamaları, vaatleri ve sağlık üzerindeki etkileri

3-) Güçlendirme (Konsolidasyon) aşaması

​Kilo kaybının durduğu ve verilen kilonun korunmasının hedeflendiği kritik bir aşamadır. Süresi, kaybedilen her kilo başına 10 gün olarak hesaplanır (örneğin 5 kilo verdiyseniz 50 gün sürer). Bu aşamada, diyet biraz daha esnekleşir.

​Tüketilebilecekler

Saf proteinler ve nişastasız sebzeler serbesttir. Buna ek olarak, belirli miktarlarda meyve (günde bir porsiyon), tam tahıllı ekmek (günde 2 dilim), peynir (sınırlı miktarda) ve haftada bir veya iki kez nişastalı gıdalar (pirinç, makarna gibi) tüketimine izin verilir.

​Ödül öğünleri

Haftada bir veya iki kez "ödül yemeği" hakkı verilir. Bu öğünde istenilen yemek yenebilir ancak porsiyon kontrolü önemlidir.

​Zorunlu kural

Haftanın bir günü (genellikle Perşembe) sadece saf protein günü olarak belirlenir. Bu kural, metabolizmayı şaşırtarak kilo alımını engellemeyi amaçlar.

​Zorunlu takviyeler

Günlük yulaf kepeği miktarı 2.5 yemek kaşığına çıkarılır.