Dünya dışı yaşam artık hayal değil! Mars'ta yaşamın formülü bulundu
Bilim insanları, Mars’ta Dünya benzeri bir atmosfer oluşturmanın teorik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Polonya Bilimler Akademisinden Dr. Leszek Czechowski tarafından hazırlanan çalışma, Mars’ın atmosfer basıncını insan yaşamına uygun seviyeye çıkarmanın yollarını ele alıyor.
Mars yüzeyinde su, mevcut atmosfer basıncında anında kaynamaya başlıyor. Bu nedenle gezegendeki herkesin sürekli basınçlı giysilerle dolaşması gerekiyor. Ancak gezegenin bazı bölgeleri, Dünya’dakine nispeten daha yakın basınç değerlerine sahip.
En umut verici bölge olarak Hellas Planitia öne çıkıyor. Mars’ın bu alçak rakımlı vadisinde, atmosfer basıncı Dünya deniz seviyesinin yaklaşık yüzde biri kadar. Bu, insan derisinin doğrudan maruz kalması durumunda dahi anında kaynama yaşanmayacak seviyeye en yakın nokta.
Atmosfer için kaynak nereden bulunacak?
Dr. Czechowski, Mars’a Dünya benzeri bir atmosfer kazandırmak için ihtiyaç duyulacak gazların taşınmasının büyük mühendislik sorunları içerdiğine dikkat çekiyor. Ana asteroit kuşağındaki cisimler yakın olmalarına rağmen yeterli su ve azota sahip değil.