Dünya dışı yaşam artık hayal değil! Mars'ta yaşamın formülü bulundu

Buna karşın, Kuiper Kuşağı’ndaki buzlu gökcisimleri bu açıdan daha zengin kaynaklar barındırıyor. Çalışmada, bu cisimlerin Mars’a yönlendirilerek çarpıştırılması öneriliyor. Böylece hem içerdikleri gazlar atmosfere katılıyor hem de çarpmanın etkisiyle gezegen ısınmaya başlıyor.