Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri
2024'ün son günlerinde Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2025 yılına dair kehanetleri yeniden gündem oldu. Daha önce gerçekleşen birçok olayı doğru tahmin ettiği düşünülen ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2025 yılına dair kehanetleri korkuttu...
Ölümlerinin ardından uzun yıllar geçmesine rağmen ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın kehanetleri her yıl gündeme gelmeye devam ediyor. İki kahinin 2025 yılına ilişkin kehanetleri yeniden gündeme geldi.
1566 yılında hayatını kaybeden ünlü kahin Nostradamus’un 2025 için tahminleri korkutucu. Nostradamus’un kehanetlerine göre, 2025 yılında "antik bir veba" yeniden ortaya çıkacak. Salgının dünya çapında geçmişteki salgınlar kadar etkili olacağı düşünüyor.
Dünyanın en meşhur kahini Nostradamus'un gökyüzünden gelen tehlikeye de işaret ettiği iddia ediliyor. "Gökyüzünden bir ateş topu düşecek" şeklindeki ifadeler, olası bir asteroid çarpmasını ya da büyük bir volkanik patlamayı akıllara getiriyor.