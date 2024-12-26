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  4. Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri

Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri

2024'ün son günlerinde Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2025 yılına dair kehanetleri yeniden gündem oldu. Daha önce gerçekleşen birçok olayı doğru tahmin ettiği düşünülen ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2025 yılına dair kehanetleri korkuttu...

Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri - Sayfa 1

Ölümlerinin ardından uzun yıllar geçmesine rağmen ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın kehanetleri her yıl gündeme gelmeye devam ediyor. İki kahinin 2025 yılına ilişkin kehanetleri yeniden gündeme geldi. 

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Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri - Sayfa 2

1566 yılında hayatını kaybeden ünlü kahin Nostradamus’un 2025 için tahminleri korkutucu. Nostradamus’un kehanetlerine göre, 2025 yılında "antik bir veba" yeniden ortaya çıkacak. Salgının dünya çapında geçmişteki salgınlar kadar etkili olacağı düşünüyor.

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Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri - Sayfa 3

Dünyanın en meşhur kahini Nostradamus'un gökyüzünden gelen tehlikeye de işaret ettiği iddia ediliyor. "Gökyüzünden bir ateş topu düşecek" şeklindeki ifadeler, olası bir asteroid çarpmasını ya da büyük bir volkanik patlamayı akıllara getiriyor.

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Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri - Sayfa 4

16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus’un dörtlüklerinde, kuzey ve güney arasındaki çatışmalardan söz edilmesi, kaynak savaşlarının geleceğin en büyük tehdidi olabileceğini düşündürüyor.

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