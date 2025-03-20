Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Birleşmiş Milletler'in katkısıyla 147 ülke arasında yapılan değerlendirmeyle belirlenen Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya 8. kez birinci sırada yer aldı. Peki Türkiye Dünya Mutluluk Raporu'nda kaçıncı sırada yer aldı? İşte Türkiye'nin sıralaması...
BM'nin Dünya Mutluluk Günü'nünde yayımlanan 13. Dünya Mutluluk Raporu, katılımcılara kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmelerini sorarak dünyanın en mutlu ülkelerini sıralıyor.
Finlandiya, 10 üzerinden ortalama 7,736 puanla bu yıl da ilk sıraya yerleşirken, Kosta Rika ve Meksika ilk kez ilk 10'a girdi.
Raporda geçen sene 98. sırada yer alan Türkiye bu yıl 5,262 puanla 94. sırada yer aldı.
Türkiye sıralamanın başladığı 2012 yılına göre 0.08 puan kaybetti.