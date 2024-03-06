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  4. Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku

Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız laboratuvar Valisure, ünlü markaların akne tedavisinde kullanılan kremlerinde yaptığı testlerde yüksek düzeyde kanserojen maddeye rastlandığını duyurdu. FDA'nın inceleme başlatması istenirken, Reuters söz konusu markaları açıkladı...

Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku - Sayfa 1

Bu markalar arasında Estee Lauder'in sahibi olduğu Clinique, Target'ın sahibi olduğu Up & Up ve Reckitt Benckiser'in sahibi olduğu Clearasil de bulunuyor.

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Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku - Sayfa 2

Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Valisure, düzenleyici kurum olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) konuyla ilgili bir dilekçe sundu. Dilekçede FDA'dan söz konusu ürünleri piyasadan çekme, bir soruşturma başlatma ve sektör kılavuzunu gözden geçirme çağrısı yapıldı.

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Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku - Sayfa 3

Laboratuvarın açıklaması sonrasında Estee Lauder'in hisse senetleri borsada yüzde 3 oranında değer kaybetti.

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Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku - Sayfa 4

Valisure açıklamasında reçeteli ve tezgah arkası benzoil peroksit akne tedavi ürünlerinde "kabul edilemez derecede yüksek düzeyde" benzen oluşabildiğini ifade etti. Laboratuvardan yapılan açıklamada Proactiv, PanOxyl, Walgreens'in akne sabunu ve Walmart'ın Equate Beauty akne kreminde de yüksek oranda benzen tespit edildiği belirtildi.

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