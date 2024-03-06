Dünyaca ünlü markalar inceleniyor: Akne kremlerinde kanserojen şoku Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız laboratuvar Valisure, ünlü markaların akne tedavisinde kullanılan kremlerinde yaptığı testlerde yüksek düzeyde kanserojen maddeye rastlandığını duyurdu. FDA'nın inceleme başlatması istenirken, Reuters söz konusu markaları açıkladı...

Bu markalar arasında Estee Lauder'in sahibi olduğu Clinique, Target'ın sahibi olduğu Up & Up ve Reckitt Benckiser'in sahibi olduğu Clearasil de bulunuyor. 1 | 8

Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Valisure, düzenleyici kurum olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) konuyla ilgili bir dilekçe sundu. Dilekçede FDA'dan söz konusu ürünleri piyasadan çekme, bir soruşturma başlatma ve sektör kılavuzunu gözden geçirme çağrısı yapıldı. 2 | 8

Laboratuvarın açıklaması sonrasında Estee Lauder'in hisse senetleri borsada yüzde 3 oranında değer kaybetti. 3 | 8