Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı son yıllarda artarken, en fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.
İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER...
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