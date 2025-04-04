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  4. Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı

Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı son yıllarda artarken, en fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu.

Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı - Sayfa 1

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.

İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER...

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Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı - Sayfa 2

10) DANİMARKA

75 BİN TÜRK VATANDAŞI

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Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı - Sayfa 3

9) İSVİÇRE

130 BİN

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Dünyada en çok Türk bu ülkelerde yaşıyor! İlk sıradaki ülke diğerlerini adeta katladı - Sayfa 4

8) AVUSTRALYA

150 BİN

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