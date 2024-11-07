Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken İstanbul, Antalya ve İzmir yine listede yer aldı.
100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.
Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.
LONDRA İLK SIRADA
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.