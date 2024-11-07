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  4. Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı

Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken İstanbul, Antalya ve İzmir yine listede yer aldı.

Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı - Sayfa 1

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

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Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı - Sayfa 2

Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

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Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı - Sayfa 3

LONDRA İLK SIRADA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

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Dünyanın "100 marka şehri" açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı - Sayfa 4

Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

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