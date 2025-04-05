Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu: McDonald's ve Starbucks listede
Dünyanın en değerli restoran markaları belli oldu. Brand Finance, 2025 yılı itibariyle en değeleri restoran markalarını açıkladı. Listede hem McDonalds hem Starbucks yer aldı.
Dünyanın en değerli markaları global çapta büyümelerini sürdürüyor. Bunlardan bazıları ülkemizde de faaliyet gösteriyor. McDonald’s, Starbucks ve KFC gibi markaları gitmeseniz bile mutlaka duymuşsunuzdur.
Özellikle her gün tıklım tıklım dolu olan Starbucks, hem gençlerin hem de rahat bir kahve içmek isteyenlerin ilk gittiği yerlerden biri. Öyle ki dünya çapında çoğu kişi tercihini Starbucks'dan yana yapıyor.
Brand Finance, söz konusu markaların da içerisinde bulunduğu yeni bir liste paylaştı. Bu liste, sırasıyla dünyanın en iyi restoran markalarını kapsıyor.
Peki birinci sırada kim var?