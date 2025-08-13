Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırasını görenler inanamadı

Araştırmada her ülkenin deniz üstü ve su altı unsurlarını kapsayarak uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı tipi gemiler, amfibi hücum/destek gemileri ve yardımcı gemiler gibi tüm savaş gemisi türlerini değerlendirildi. Geliştirilme aşamasındaki ya da sipariş verilen gemiler bu sıralamaya dahil edilmedi. Liste, yalnızca toplam gemi sayısını değil, ülkelerin gerçek deniz ateş gücünü yansıtabilmek için tonaj ve operasyonel kapasite unsurlarını da göz önünde bulunduruldu.