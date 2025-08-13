Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırasını görenler inanamadı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeler sıralaması belli oldu.
Araştırmada her ülkenin deniz üstü ve su altı unsurlarını kapsayarak uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı tipi gemiler, amfibi hücum/destek gemileri ve yardımcı gemiler gibi tüm savaş gemisi türlerini değerlendirildi. Geliştirilme aşamasındaki ya da sipariş verilen gemiler bu sıralamaya dahil edilmedi. Liste, yalnızca toplam gemi sayısını değil, ülkelerin gerçek deniz ateş gücünü yansıtabilmek için tonaj ve operasyonel kapasite unsurlarını da göz önünde bulunduruldu.
Global Firepower’ın bu yeni sıralamasında küresel denizcilik gücünde geleneksel lider konumundaki ülkelerin yanı sıra, yükselen güçlerin de dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktığı görüldü.
İşte ülkelerin donanma güçleri...