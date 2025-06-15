Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Son günlerde İsrail ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı hava saldırıları, hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. World Population Review tarafından yapılan son araştırmaya göre, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri belirlendi.
Günümüzde ülkeler, savunma alanında yapay zeka destekli teknolojiler ve otonom hava savunma platformlarıyla büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeni nesil sistemler; radar ve sensör kapasitesi, füze menzili, tepki süresi ve çok katmanlı savunma kabiliyeti gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor.
Yapay zeka ile tehditleri önceden tespit etme ve otonom müdahale kapasitesi, hava savunmasında belirleyici bir unsur hâline geldi. Bu gelişmeler sayesinde ülkeler, hava tehditlerine karşı daha hızlı ve etkili çözümler üretebiliyor.
İşte en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeler...