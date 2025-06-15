Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Günümüzde ülkeler, savunma alanında yapay zeka destekli teknolojiler ve otonom hava savunma platformlarıyla büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeni nesil sistemler; radar ve sensör kapasitesi, füze menzili, tepki süresi ve çok katmanlı savunma kabiliyeti gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor.