Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
ABD merkezli Global Fire Power, 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesini yayınladı. Söz konusu sıralamada, ülke ordularının hareket kabiliyeti ve sahada uzun kalma süreleri gibi birçok faktör dikkate alındı. Listede ABD ordusu birinci sırada yer alırken, 2023 yılında 11. sırada bulunan Türk ordusunun yükselişi dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu...
10. İtalya
1 | 10
9. Pakistan
2 | 10
8. Türkiye
2023 yılı listesinde 11. sırada bulunan Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti.
3 | 10
7. Japonya
4 | 10