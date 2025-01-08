Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti!
Oturum ve vatandaşlık planlaması danışmanlık hizmeti sunan Henley & Partners, "2025 Henley Pasaport Endeksi" sonuçlarını açıkladı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” sonuçlarını yayımlandı. Endekste vizesiz erişime göre ülkelerin pasaportlarının gücü ölçülüyor.
Endekse göre ilk sırada dünya çapında 227 destinasyondan 195'ine vizesiz erişim sağlayarak, en güçlü pasaport unvanını yeniden elde eden Singapur yer aldı.