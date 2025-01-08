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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti!

Oturum ve vatandaşlık planlaması danışmanlık hizmeti sunan Henley & Partners, "2025 Henley Pasaport Endeksi" sonuçlarını açıkladı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti! - Sayfa 1

Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” sonuçlarını yayımlandı. Endekste vizesiz erişime göre ülkelerin pasaportlarının gücü ölçülüyor.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti! - Sayfa 2

Endekse göre ilk sırada dünya çapında 227 destinasyondan 195'ine vizesiz erişim sağlayarak, en güçlü pasaport unvanını yeniden elde eden Singapur yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti! - Sayfa 3

Singapur’u 193 ülkeye vizesiz erişim imkânı olan Japonya’nın pasaportu izledi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti! - Sayfa 4

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya pasaportları sıralamada iki basamak gerileyerek 3’üncü sıraya yerleşti. Ayrıca son 12 ayda birer sıra kaybeden ve 192 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Finlandiya ve Güney Kore de aynı sırada yer alıyor.

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