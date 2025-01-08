Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası değişti!

Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” sonuçlarını yayımlandı. Endekste vizesiz erişime göre ülkelerin pasaportlarının gücü ölçülüyor.