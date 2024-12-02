Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada! Listede yükseldi
2024 Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Türkiye, bu yıl listede dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.
2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, vizesiz veya varışta vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre belirlendi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, ilk 10 sıradaki pasaportlar, en az 185 ülkeye seyahat erişimi sağlayabiliyor.
İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması...
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