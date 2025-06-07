Dünyanın en iyi 10 oteli sıralandı: Lüksün ve konforun zirvesine yerleştiler
Fransa hükümetinin desteğiyle başlatılan ve dünya çapındaki en iyi restoranları sıralayan prestijli La Liste, dünyanın en iyi 10 otelini sıraladı. Sıralamayı belirlemek için basının 400 farklı otel için hazırladığı incelemeler bir algoritma sisteminden geçirilerek 100 puan üzerinden değerlendirildi. En iyi 10 otelin altısı Avrupa'da...
1. La Réserve Paris
Paris’in en seçkin beş yıldızlı otellerinden biri olan La Réserve, hem turistlerden hem de seyahat uzmanlarından tam not alıyor. One Mile At A Time, otelle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Tesis, tarihi bir tasarımı olağanüstü hizmet anlayışıyla birleştiriyor. Kaliteli restoranlar, spa ve havuz gibi üst düzey olanaklar sunuyor. Eğer bütçeniz esnekse, Paris’te en iyi oteli seçmek oldukça zor olabilir. Bu tercih, şehrin hangi bölgesinde kalmak istediğinize ve nasıl bir atmosfer aradığınıza göre şekilleniyor.”
2. Cheval Blanc Paris
Jing Daily, Paris'teki bu oteli sadece olağanüstü konaklama sunan bir yer olarak değil, aynı zamanda unutulmaz anlar yaratan özel bir deneyim alanı olarak tanımlıyor.
3. The Connaught Hotel - Londra
Londra'nın kalbinde yer alan bu otel, zarifliği ve konumu ile öne çıkıyor. Forbes Travel Guide şöyle diyor:
“West End tiyatroları, Hyde Park ve Green Park gibi açık alanlar ile Mount Street’teki özel tasarım mağazaları, galeriler ve restoranlara sadece birkaç adım uzaklıkta, Londra’yı keşfetmek için mükemmel bir yer.”