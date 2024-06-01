Dünyanın en iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY listede üst sıralarda yer aldı
Havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, dünyanın en iyi havayolu şirketlerini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın 20'inci sırada olduğu listenin başında Qatar Airways yer aldı.
Havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, dünyanın en iyi havayolu şirketlerini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın 20'inci sırada olduğu listenin başında Qatar Airways yer aldı.
AirlineRatings'e göre 2024'ün “Yılın Havayolu Şirketi” Qatar Airways oldu.
Bu yılki listeye yine Orta Doğu ve Asya-Pasifik taşıyıcıları hakim olsa da Avrupalı Air France/KLM sıralamaya 6 numaradan girdi.
AirlineRatings Genel Yayın Yönetmeni Geoffrey Thomas sıralamayı duyurduğu bir makalede “İlk on için çok yakın bir puanlama olmasına rağmen Qatar Airways birçok kilit alanda bir numara oldu” dedi.