Dünyanın en iyi çorbaları arasına ilk 10'a sadece o çorba girdi! Ne kelle paça ne mercimek...
En saygın yemek siteleri arasında zirvede gösterilen Taste Atlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi çorbaları listesinde ilk 10'da sadece Türkiye'den bir çorba girebildi. Ne kelle paça ne de mercimek. İşte o çorba...
Taste Atlas, son zamanlarda yayınladığı listelerle yemek dünyasında farklı tartışmaları da doğruyor. Özellikle dünyanın en kötü yemekleri arasında 'kara lahana' çorbasına yer vermesi gündemden uzun süre düşmemişti.
Şimdi de yeni bir araştırma daha yayınlandı. Bu araştırmaya göre dünyanın en iyi çorbaları paylaşıldı. Ağırlıklı olarak asya ülkelerinin çorbaları zirvede yer alırken Türkiye'den ise ilk 10 içerisine yalnızca Gaziantep yöresine ait beyran girebildi.
Gazeteduvar.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Listede 8'inci sırada beyran çorbası, 16'ıncı sırada mercimek çorbası, 60'ıncı sırada ise domates çorbası yer aldı. 90'ıncı sırada ise cacık kendine yer buldu.
DÜNYANIN EN İYİ 100 ÇORBASI
Tasteatlas.com sitesinden elde edilen bilgilere göre dünyanın en iyi 100 çorbasının listesi şu şekilde oluştu:
1. Bori-bori
PARAGUAY