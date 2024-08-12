Dünyanın en iyi çorbaları arasına ilk 10'a sadece o çorba girdi! Ne kelle paça ne mercimek...

Şimdi de yeni bir araştırma daha yayınlandı. Bu araştırmaya göre dünyanın en iyi çorbaları paylaşıldı. Ağırlıklı olarak asya ülkelerinin çorbaları zirvede yer alırken Türkiye'den ise ilk 10 içerisine yalnızca Gaziantep yöresine ait beyran girebildi.