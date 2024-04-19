Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede
Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılına yönelik dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. Listeye 10’uncu sıradan giren İstanbul Havalimanı, aynı zamanda “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” olarak da seçildi. İşte Skytrax'a göre 2024 yılının en iyi havalimanları...
10- İstanbul Havalimanı
Türkiye
1 | 10
9- Zürih Havalimanı
İsviçre
2 | 10
8- Münih Havalimanı
Almanya
3 | 10
7- Dubai Havalimanı
BAE
4 | 10