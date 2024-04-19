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Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede

Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılına yönelik dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. Listeye 10’uncu sıradan giren İstanbul Havalimanı, aynı zamanda “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” olarak da seçildi. İşte Skytrax'a göre 2024 yılının en iyi havalimanları...

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede - Sayfa 1

10- İstanbul Havalimanı

Türkiye

1 | 10
Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede - Sayfa 2

9- Zürih Havalimanı

İsviçre

2 | 10
Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede - Sayfa 3

8- Münih Havalimanı

Almanya

3 | 10
Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede - Sayfa 4

7- Dubai Havalimanı

BAE

4 | 10