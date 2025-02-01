Dünyanın en iyi tatlıcıları açıklandı: Listeye 2 Türk markası girdi

Türk mutfağı, pek çok coğrafyadan beslenen ve bu nedenle yemek çeşitliliği epey fazla olan mutfaklardan biridir. Sadece yemekleriyle değil tatlılarıyla da önemli bir konumda yer alır. Gastronomi dergisi TasteAtlas'ın yaptığı dünyadaki en iyi 100 tatlıcı listeside bunu ortaya koydu.