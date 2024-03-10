Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı: Türkiye de listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi yemeklerini açıkladı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi yemeklerini sıraladı.
Listede 10'uncu sırada mantı, 23'üncü sırada tombik döner yer aldı. 39'uncu sırada da dondurma kendine yer buldu.
Listede 27'nci sırada ise mercimek çorbası yer aldı. 70'inci sıraya hünkar beğendi, 99'uncu sıraya da beyaz lahana sarması geldi.
1. Napoli pizzası (İtalya)
Napoli pizzası yalnızca birkaç basit malzemeyle ve yalnızca iki çeşitle hazırlanır: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla kaplanan temel Napoliten pizzası, marinara ve üstüne margherita. Renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenen domates, mozzarella ve taze fesleğen yapraklarından oluşan lezzetli bir kombinasyon.