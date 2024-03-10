Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı: Türkiye de listede

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi yemeklerini sıraladı.

1. Napoli pizzası (İtalya)

Napoli pizzası yalnızca birkaç basit malzemeyle ve yalnızca iki çeşitle hazırlanır: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla kaplanan temel Napoliten pizzası, marinara ve üstüne margherita. Renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenen domates, mozzarella ve taze fesleğen yapraklarından oluşan lezzetli bir kombinasyon.