Dünyanın en korkutucu 10 gecekondu mahalleleri

Kibera, Nairobi, Kenya (700.000 kişi)

Kenya’da pek çok gecekondu mahallesi var. Bunlardan Kibera, Nairobi'nin merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıkta yer alıyor. Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi olarak biliniyor. Yaşam şartlarının kötülüğünü, kentsel yerleşimin düzensizliğini görünce ilk bakışta inanmak güç geliyor. Nüfusun neredeyse yarısı işsiz. Çöp toplama hizmetleri bile yok. 700 bin nufüslu bu gecekonduya temiz suya erişim bile sınırlı.