Dünyanın en korkutucu 10 gecekondu mahalleleri
Kalabalık, kirli ve bakımsız konutlar, yoksulluk ve sosyal olarak düzensiz yaşamlarıyla gecekondular kalabalık nüfuslarıyla dikkat çekiyor. Öyle yerler var ki, dünyanın en kötü gecekondu mahalleleri olarak adlandırılıyor. Yetersiz barınma, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı oluşu, su ile kanalizasyonun birbirine karıştığı sağlıksız koşulları ile işte dünyanın en korkutucu 10 gecekondusu
Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir şehirde yaşayanların neredeyse dörtte biri gecekondularda yaşıyor. Dünyanın en büyük şehirlerindeki bu durum küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
Hesaplamalara göre, küresel olarak 900 milyondan fazla insan bu sağlıksız koşullarda yaşıyor. Dünyanın en kötü 10 gecekondu mahallesi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bakınca gözlerinize inanamayacağız kent yerleşimiyle nüfusları her geçen gün daha da büyüyen dünyanın en korkutucu gecekondularını derledik.
Kibera, Nairobi, Kenya (700.000 kişi)
Kenya’da pek çok gecekondu mahallesi var. Bunlardan Kibera, Nairobi'nin merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıkta yer alıyor. Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi olarak biliniyor. Yaşam şartlarının kötülüğünü, kentsel yerleşimin düzensizliğini görünce ilk bakışta inanmak güç geliyor. Nüfusun neredeyse yarısı işsiz. Çöp toplama hizmetleri bile yok. 700 bin nufüslu bu gecekonduya temiz suya erişim bile sınırlı.
Mathare, Nairobi, Kenya (200.000 kişi)
Mathare, Nairobi'nin en eski gecekondu mahallelerinden biridir ve sakinlerinin geçmişi 1920'lere kadar uzanır. Bu bölgede elektrik, yol, temiz su ve sanitasyon gibi temel ihtiyaçlar yok.