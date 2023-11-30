Dünyanın en pahalı kentleri Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan rapora göre, Singapur ve Zürih bu yıl dünyanın en pahalı şehri olma noktasında başa baş giderken onları Cenevre ve New York takip ediyor.

Economist Intelligence Unit’in (EIU) araştırmasına göre, Singapur, Zürih, Cenevre ve New York dünyanın en pahalı kentleri. 1 | 8

Küresel hayat pahalılığı krizinin henüz sona ermediğinin uyarısının yapıldığı rapora göre, Singapur ve Zürih'in bu yıl dünyanın en pahalı şehri olma konusunda başa baş giderken onları Cenevre ve New York izliyor. 2 | 8

Raporda, yaygın olarak kullanılan 200'den fazla mal ve hizmet için fiyatların yerel para birimi cinsinden yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında arttığı, bunun geçen yılki yüzde 8,1'lik rekor artışa kıyasla bir düşüş olduğu ancak yine de ‘2017-2021 dönemindeki trendden önemli ölçüde yüksek’ olduğu belirtildi. 3 | 8