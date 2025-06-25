Dünyanın en tehlikeli 4 havalimanı! Bir tanesine sadece 8 pilot iniş yapabiliyor.

PARO HAVALİMANI



TikTok'ta @spreadinggeo tarafından paylaşılan bir videoya göre, Bhutan’daki Paro Havalimanı, dünyadaki en tehlikeli beş inişten birine sahip.



Bhutan’ın tek uluslararası havalimanı olan Paro’nun pisti tamamen Himalayalar’la çevrili ve iniş sırasında uçakların radarsız şekilde dar vadilerden dalış yapması gerekiyor. Öyle ki bu nedenden dolayı yalnızca 17 pilotun buraya iniş yapmasına izin veriliyor ve bu inişler yalnızca gündüz saatlerinde, rüzgarlı mevsimlerde ise öğleden sonra belirli saatlerde gerçekleştirilebiliyor.