Dünyanın en tehlikeli 4 havalimanı! Bir tanesine sadece 8 pilot iniş yapabiliyor.
Dünyanın en tehlikeli havalimanları açıklandı. Avrupa’dan bir popüler tatil beldesi listede yer alırken, bir başka havalimanına ise sadece 8 pilot iniş yapabiliyor.
Dünyanın dört bir yanından havalimanı bulunuyor. Bunlardan bazıları o kadar lüks ve konforlu iken, bazıları ise görenlerin kalbini yerinden çıkarıyor.
Listede Avrupa’dan bir tatil beldesi yer alırken, aralarından bir tanesine ise sadece 8 pilot iniş yapabiliyor.
PARO HAVALİMANI
TikTok'ta @spreadinggeo tarafından paylaşılan bir videoya göre, Bhutan’daki Paro Havalimanı, dünyadaki en tehlikeli beş inişten birine sahip.
Bhutan’ın tek uluslararası havalimanı olan Paro’nun pisti tamamen Himalayalar’la çevrili ve iniş sırasında uçakların radarsız şekilde dar vadilerden dalış yapması gerekiyor. Öyle ki bu nedenden dolayı yalnızca 17 pilotun buraya iniş yapmasına izin veriliyor ve bu inişler yalnızca gündüz saatlerinde, rüzgarlı mevsimlerde ise öğleden sonra belirli saatlerde gerçekleştirilebiliyor.