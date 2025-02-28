Dünyanın en tehlikeli besinleri listesi açıklandı: İşte her sofrada olan zararlı gıdalar...

Soframızda yer alan bazı besinler, yalnızca kalorileriyle değil, içerdikleri zehirli maddeler ve sağlığa zarar veren bileşenler ile de büyük risk taşıyor.

Peki, her gün yediğimiz ve güvenle tükettiğimiz bazı yiyeceklerin aslında sağlığımızı tehdit ettiğini biliyor muydunuz?

İşte mutfağınızda sizi sinsice bekleyen o tehlikeli besinler: