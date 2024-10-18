Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Çoğu kişi bilmiyor, bu besinler zehir saçıyor
Zehirli olanlardan hijyenik olmayanlara kadar bazı yiyecekler ya öldürücü olabiliyor ya da çok hasta edebiliyor. Sürekli tükettiğimiz yiyeceklerin bile hayatı tehdit eden tarafları var. Bunlardan en bilineni kiraz. Kirazın çekirdekleri ve bazı diğer meyvelerin çekirdekleri az da olsa siyanür içeriyor. Dünyada ise en bilinen tehlikeli yiyecek Kore yemeği Sannakji, canlı ahtapottan yapılıyor ve yerken boğazınıza yapışarak ölümlere neden olabiliyor. İşte çoğu kişinin bilmediği dünyanın en tehlikeli yiyecekleri
Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri denildiğinde, çoğu kişinin aklına asla temas etmeyeceği egzotik lezzetler geliyor.
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Yuttuğunuzda midenizde bile size saldırabilecek bir Kore ahtapotu çok spesifik bir örnek olsa da bazı kötü ve tehlikeli yiyecekler yanı başınızda ya buzdolabınızda ya da kilerinizde olabilir.
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Zehirli ürünlerden hijyenik olmayan yemeklere kadar, beslenme uzmanlarının belirlediği dünyanın en tehlikeli yiyeceklerini listeledik.
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