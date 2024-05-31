Dünyanın en ünlü 20 kişisi belirlendi: Zirvedeki isim dikkat çekti...
Dünyanın en ünlü 20 kişisi belirlendi. Listenin zirvesindeki isim ise gündem oldu. Bu yılki listede, sinema dünyasından müzik sahnesine, iş dünyasından spor arenasına kadar pek çok tanınmış sima bulunuyor. İşte dünyanın en ünlü 20 insanı...
20. JUNGKOOK
1 Eylül 1997'de doğan Jungkook, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve dünyaca ünlü erkek grubu BTS'in üyesidir. En genç üye olarak vokal yeteneği ve dans becerileriyle grubun başarısına katkıda bulunuyor.
19. MARGOT ROBBIE
2 Temmuz 1990'da doğan Margot Robbie, çok yönlülüğü performanslarıyla tanınan Avustralyalı bir aktris ve yapımcıdır. Robbie, Suicide Squad'daki Harley Quinn rolüyle uluslararası beğeni topladı.
18. HARRY STYLES
1 Şubat 1994'te doğan Harry Styles, başlangıçta dünya çapında başarılı bir erkek grubu One Direction üyesi olarak ün kazandı.
Grubun ara vermesinin ardından Styles, kendine özgü tarzı ve türe meydan okuyan müziğiyle ses getiren solo kariyerine başladı.
17. ADELE
Adele Laurie Blue Adkins güçlü vokalleri ve duygusal açıdan ses getiren şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı-söz yazarıdır.
İlk albümü 19 ile uluslararası müzik sahnesine adım atan Adele'in başarısı, daha sonra çıkardığı 21 ve 25 albümleriyle daha da arttı.