Dünyanın en ünlü 20 kişisi belirlendi: Zirvedeki isim dikkat çekti...

17. ADELE

Adele Laurie Blue Adkins güçlü vokalleri ve duygusal açıdan ses getiren şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı-söz yazarıdır.

İlk albümü 19 ile uluslararası müzik sahnesine adım atan Adele'in başarısı, daha sonra çıkardığı 21 ve 25 albümleriyle daha da arttı.