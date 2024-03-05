Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera 117 yaşında! Bugün 117. yaşına giren dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" sözlerini paylaştı.

118 yaşındaki Lucile Randon'un (Fransa) ölümünün ardından Ocak 2023'te dünyanın en yaşlı insanı unvanını elde eden Morera, 23 yıldır aynı huzurevinde yaşıyor. 1 | 5

Morera'nın bulunduğu huzurevinin müdürü Eva Carrera Boix, "Alınan tüm tebriklerden ve pek çok insanın onun sağlık durumuna gösterdiği ilgiden dolayı çok minnettar" dedi. 2 | 5

Huzurevinin müdürü Boix, Maria'nın işitme güçlüğü ve hareket sorunları yaşaması dışında herhangi bir fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmadığını belirtti. 3 | 5