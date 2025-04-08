Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın çatı katı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Dünyanın en yüksek ve prestijli binası Burj Khalifa'nın gökyüzüne uzanan muhteşem çatı katı satışa çıktı. En ikonik binalar arasında bulunan Dubai’nin lüks binasındaki daire gün doğumu ve batımı ile çölün eşsiz manzarasını sunuyor. Dairenin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın, muhteşem manzaraya sahip dairesi satışa çıkarıldı. Bulutlar arasında gökyüzüne ulaşan eşsiz manzarası ile nefesleri kesen çatı katı, gün doğumu ve gün batımını sınırsız çöl manzarasıyla sunuyor.Burj Khalifa’nın çatı katının dünyanın en yüksek konutları arasında yer alıyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Uçsuz bucaksız çöl manzaralı dairenin fiyatı 51 milyon dolar
Dubai’nin en prestijli binasında bulunan ve satışa çıkan daire şu anda 51 milyon dolara satışa çıktı. Invest Dubai Real Estate'in listeleme temsilcisi ve CEO'su Asad Khan, AD'ye "Çatı katından görünen manzara muhteşem ve her yönden dünyanın en ikonik binalarından birinde olduğunuzu hatırlatıyor," diyor.
Architectural Digest’e konuşan Khan, "Çölün üzerinde gün doğumunu izleyebilir veya gün batarken şehrin canlanmasını görebilirsiniz, hepsi gökyüzünde özel bir sığınak gibi hissettiren bir evin konforunda." dedi.
Kesintisiz 360 derecelik çöl manzarası
Dubai, Arap Körfezi ve çevresindeki çölün kesintisiz 360 derecelik manzarasını sunan birim, binanın 107. ve 108. katlarında 21.000 fit karelik bir alanı kaplıyor. Şehrin yaklaşık 1.300 fit üzerinde duruyor, bu da Empire State Binası'ndan tabandan uca sadece biraz daha kısa ve gökyüzüne kadar uzanan manzarayı seyretmek için yerden tavana pencereler içeriyor. Dubleks daire şu anda tamamlanmamış durumda. Yaşanabilir bir alana dönüştürmek için bir alıcının ek bir yatırım yapması gerekiyor