Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın çatı katı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kesintisiz 360 derecelik çöl manzarası

Dubai, Arap Körfezi ve çevresindeki çölün kesintisiz 360 derecelik manzarasını sunan birim, binanın 107. ve 108. katlarında 21.000 fit karelik bir alanı kaplıyor. Şehrin yaklaşık 1.300 fit üzerinde duruyor, bu da Empire State Binası'ndan tabandan uca sadece biraz daha kısa ve gökyüzüne kadar uzanan manzarayı seyretmek için yerden tavana pencereler içeriyor. Dubleks daire şu anda tamamlanmamış durumda. Yaşanabilir bir alana dönüştürmek için bir alıcının ek bir yatırım yapması gerekiyor