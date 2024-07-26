Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Aksaray'da görüldü

Yavruları da bulunan loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan loplu örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.