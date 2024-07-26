Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Aksaray'da görüldü
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olan loplu örümcek Aksaray’da görüldü.
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek (argiope lobata) Aksaray’da görüldü.
Yapılan araştırmalarda Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen loplu örümcek geçtiğimiz yıl ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta görüldü.
Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar da tedirgin oldu.
Yavruları da bulunan loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan loplu örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.