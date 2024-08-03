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Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti

Dünyanın en zengin 10 insanı sıralaması değişti.

Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti - Sayfa 1

Forbes’un “Dünyanın en zenginleri” listesi güncellendi. Listede servet kaybıyla sıralamalardaki değişiklikler ilgi çekti. Servetlerdeki erime çarpıcı oldu.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

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Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti - Sayfa 2

Listenin ilk sırasında yer alan ⁠Elon Musk gerçek zamanlı verilere göre 5,2 milyar dolar kaybetse de 226,9 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

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Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti - Sayfa 3

⁠Jeff Bezos, yeniden 2. sıraya yükselirken, 15 milyar dolar kaybetse de 187,1 milyar dolarlık servete sahip.

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Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti - Sayfa 4

Listenin ilk sırasından 3’e düşen “lüksün kralı” ⁠Bernard Arnault, 173,3 milyar dolara gerileyen servetiyle listede yer alıyor.

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