Dünyanın en zengin insanları listesinde sıralama değişti
Dünyanın en zengin 10 insanı sıralaması değişti.
Forbes’un “Dünyanın en zenginleri” listesi güncellendi. Listede servet kaybıyla sıralamalardaki değişiklikler ilgi çekti. Servetlerdeki erime çarpıcı oldu.
İşte dünyanın en zengin 10 ismi...
Listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk gerçek zamanlı verilere göre 5,2 milyar dolar kaybetse de 226,9 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.
Jeff Bezos, yeniden 2. sıraya yükselirken, 15 milyar dolar kaybetse de 187,1 milyar dolarlık servete sahip.
Listenin ilk sırasından 3’e düşen “lüksün kralı” Bernard Arnault, 173,3 milyar dolara gerileyen servetiyle listede yer alıyor.