Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu
Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler sıralandı. Navigasyon firması TomTom'un verilerine göre, hız sınırı 32 km ile sınırlandırılmasına rağmen yaygın araç hızı 16 km olan İngiltere'nin başkenti Londra listenin ilk sırasında yer aldı. 2023 yılında Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edilen Londra'daki sürücüler, 10 km yolu 37 dakika 20 saniyede kat etti.
10. Belçika / Brüksel
27 dakika
1 | 10
9. Filipinler / Manila
27 dakika 20 saniye
2 | 10
8. Romanya / Bükreş
27 dakika 40 saniye
3 | 10
7. Hindistan / Pune
27 dakika 50 saniye
4 | 10