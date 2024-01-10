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  4. Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu

Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu

Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler sıralandı. Navigasyon firması TomTom'un verilerine göre, hız sınırı 32 km ile sınırlandırılmasına rağmen yaygın araç hızı 16 km olan İngiltere'nin başkenti Londra listenin ilk sırasında yer aldı. 2023 yılında Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edilen Londra'daki sürücüler, 10 km yolu 37 dakika 20 saniyede kat etti.

Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu - Sayfa 1

10. Belçika / Brüksel

27 dakika

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Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu - Sayfa 2

9. Filipinler / Manila

27 dakika 20 saniye

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Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu - Sayfa 3

8. Romanya / Bükreş

27 dakika 40 saniye

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Dünyanın 'trafiği en yavaş akan kentleri' belli oldu - Sayfa 4

7. Hindistan / Pune

27 dakika 50 saniye

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