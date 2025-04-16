Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı
Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri sıralandı. Simgesel yapılardan, turistik caddelere pek çok yer listede yer aldı. Kimi pahalılıklarıyla öne çıkarken, kimi de hayatın tadını çıkarılacak bir yer olmadığı için eleştiriliyor. İşte o liste…
Gezginlerin gitmek için can attığı, yeni yerler keşfetmek isteyenlerin ise listesinde yer aldığı çoğu turistik yer pek çok kişi için tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
Yeni bir sıralama, dünyanın en büyük turist hayal kırıklıklarını ortaya çıkardı. Dünyanın en ünlü turistik yerlerinden bazıları kendilerini listede buldu.
Araştırmada, hangi turistik yerlerin en olumsuz geri bildirimleri aldığını görmek için yapay zeka kullanılarak Reddit gönderileri, Tripadvisor yorumları ve Google yorumları analiz edildi.