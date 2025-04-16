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Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri sıralandı. Simgesel yapılardan, turistik caddelere pek çok yer listede yer aldı. Kimi pahalılıklarıyla öne çıkarken, kimi de hayatın tadını çıkarılacak bir yer olmadığı için eleştiriliyor. İşte o liste…

Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı - Sayfa 1

Gezginlerin gitmek için can attığı, yeni yerler keşfetmek isteyenlerin ise listesinde yer aldığı çoğu turistik yer pek çok kişi için tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı - Sayfa 2

Yeni bir sıralama, dünyanın en büyük turist hayal kırıklıklarını ortaya çıkardı. Dünyanın en ünlü turistik yerlerinden bazıları kendilerini listede buldu.

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı - Sayfa 3

Araştırmada, hangi turistik yerlerin en olumsuz geri bildirimleri aldığını görmek için yapay zeka kullanılarak Reddit gönderileri, Tripadvisor yorumları ve Google yorumları analiz edildi.

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik yerleri açıklandı - Sayfa 4

Pek çok yer ve simgesel yapı çok 'turistik' ve 'pahalı' olarak nitelendirildi. İşte hayal kırıklığı yaratan turistik yerler…

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