EBRU BAKİ Sözcü TV’den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV’DEN AYRILDI MI, ÇIKTI MI?



Tartışmalar ilk olarak sosyal medya hesabıyla körüklendi. Baki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Sözcü TV ile ilgili spekülasyonlara yol açtı. Baki, paylaşımında, "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.