EBRU BAKİ Sözcü TV’den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım
Gazeteci ve sunucu Ebru Baki’nin, son olarak çalıştığı Sözcü TV’den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu. Baki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şimdiden hayranlarında merak uyandırdı. Peki Ebru Baki Sözcü TV’den ayrıldı mı?
Türkiye’nin önde gelen gazeteci ve haber sunucularından Ebru Baki, bir süredir Sözcü TV’de program sunuyordu.
Baki geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilirken, Sözcü TV’den ayrıldı iddiaları üzerine kafalarda soru işaretleri oluştu. Peki Ebru Baki Sözcü TV’den ayrıldı mı, son durum nedir? Baki, sosyal medya hesabından ne paylaştı.
EBRU BAKİ SÖZCÜ TV’DEN AYRILDI MI, ÇIKTI MI?
Tartışmalar ilk olarak sosyal medya hesabıyla körüklendi. Baki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Sözcü TV ile ilgili spekülasyonlara yol açtı. Baki, paylaşımında, "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.