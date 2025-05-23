  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi

Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirden özellikle emekli göçü alan Edirne’nin gözde ilçesi akın akın nüfus alıyor.

Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi - Sayfa 1

İstanbul’da artan ve önlenemez biçimde gelişen nüfusa karşı imkanı olanlar başka şehirlere göç etmeye başladı.

1 | 15
Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi - Sayfa 2

Bir keşmekeşe dönüşen güzide şehirden kaçanlar; eğitim, sağlık, sosyokültürel ve iş imkanı gibi ekseri nedenlerden dolayı çok da uzak kentlere gitmiyor.

2 | 15
Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi - Sayfa 3

EDİRNE’NİN BU İLÇESİ EMEKLİ AKININA UĞRUYOR

Bu nedenle de Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kocaeli gibi şehirler yoğun göç alıyor. En çok tercih edilen şehir ise Edirne oldu. Edirne’ye gidenler de Enez ilçesini tercih ediyor.

3 | 15
Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi - Sayfa 4

gezinomi.com sitesinde yer alan bilgiye göre Edirne şehir merkezinin 170 kilometre uzağında bulunan Enez, sahil kesiminde yer almaktadır.

4 | 15