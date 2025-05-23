Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi
Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirden özellikle emekli göçü alan Edirne’nin gözde ilçesi akın akın nüfus alıyor.
İstanbul’da artan ve önlenemez biçimde gelişen nüfusa karşı imkanı olanlar başka şehirlere göç etmeye başladı.
Bir keşmekeşe dönüşen güzide şehirden kaçanlar; eğitim, sağlık, sosyokültürel ve iş imkanı gibi ekseri nedenlerden dolayı çok da uzak kentlere gitmiyor.
EDİRNE’NİN BU İLÇESİ EMEKLİ AKININA UĞRUYOR
Bu nedenle de Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kocaeli gibi şehirler yoğun göç alıyor. En çok tercih edilen şehir ise Edirne oldu. Edirne’ye gidenler de Enez ilçesini tercih ediyor.