Edirne’nin yıldızı parlayan tek ilçesi ; İstanbul’dan sürekli göç alıyor. Yazlık yeri gibi

EDİRNE’NİN BU İLÇESİ EMEKLİ AKININA UĞRUYOR

Bu nedenle de Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kocaeli gibi şehirler yoğun göç alıyor. En çok tercih edilen şehir ise Edirne oldu. Edirne’ye gidenler de Enez ilçesini tercih ediyor.