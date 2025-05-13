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  4. Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda

Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme süreci için tanınan süre doluyor. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybedeceğini duyururken yenileme yapmayanları büyük cezai yaptırımlar bekliyor. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Cezası ne kadar? İşte detaylar…

Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda - Sayfa 1

Eski tip ehliyet sahipleri uyarılar gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2016 öncesi alınan sürücü belgeleri için yenileme süresi doluyor. Değiştirmeyenler, cezalarla karşı karşıya kalacak.

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Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda - Sayfa 2

Milyonlarca sürücüye çağrı

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin kullanım süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak, son aylarda yaşanabilecek randevu yoğunluğuna karşı uyarıyor.

 

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Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda - Sayfa 3

Cezası var

Yılın son çeyreğinde randevu bulmanın zorlaşabileceği belirtilirken, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bir an önce randevu alması öneriliyor.

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Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda - Sayfa 4

Ehliyet yenilemede son tarihe dikkat! 

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

 

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