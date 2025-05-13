Ehliyet değişimi için süre daralıyor! Yenilemeyen sürücülere cezai yaptırımlar yolda
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme süreci için tanınan süre doluyor. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybedeceğini duyururken yenileme yapmayanları büyük cezai yaptırımlar bekliyor. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Cezası ne kadar? İşte detaylar…
Eski tip ehliyet sahipleri uyarılar gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2016 öncesi alınan sürücü belgeleri için yenileme süresi doluyor. Değiştirmeyenler, cezalarla karşı karşıya kalacak.
Milyonlarca sürücüye çağrı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin kullanım süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak, son aylarda yaşanabilecek randevu yoğunluğuna karşı uyarıyor.
Cezası var
Yılın son çeyreğinde randevu bulmanın zorlaşabileceği belirtilirken, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bir an önce randevu alması öneriliyor.