Ekonometri bölümü nedir? Ekonometri kaç yıllıktır?
Ekonometri, ekonomik ve finansal olayları istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanarak analiz eden bir disiplindir. Peki, ekonometri bölümü kaç yıllıktır? Ekonometri bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte ekonometri bölümüne dair detaylar…
Ekonometri bölümü nedir?
Ekonometri, ekonomi, istatistik ve matematik bilimlerinin birlikte kullanıldığı, ekonomik olayları bilimsel teorilere dayandırarak analiz eden akademik disiplindir.
Ekonometri bölümü kaç yıllıktır?
Ekonometri bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Ekonometri bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Ekonometri bölümü üniversitelerin iktisat fakültesi ya da iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlıdır.
Ekonometri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Ekonometri bölümü, eşit ağırlık (EA) puan türünden öğrenci alır. Ekonometri bölümünde sayısal dersler ağırlıktadır.