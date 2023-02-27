El Salvador’un en tehlikeli suçluları, mega hapishaneye taşındı Latin Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet, binlerce şüpheli çete üyesini yeni açılan cezaevine taşıdı. Yaklaşık 2 bin sanık, 40 bin kapasiteli yeni hapishaneye götürüldü.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, 2 bin çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni bir cezaevine nakledildiğini söyledi. 1 | 6

Mega hapishaneyi sosyal medya hesabından tanıtan Bukele, "Tek bir operasyonla, ilk 2 bin çete üyesini Terörizmi Hapsetme Merkezi'ne (CECOT) naklettik. Burası, halka daha fazla zarar vermeden on yıllarca karma şekilde yaşayacakları yeni evleri olacak." ifadesini kullandı. 2 | 6

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı. 3 | 6