El Salvador’un en tehlikeli suçluları, mega hapishaneye taşındı
Latin Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet, binlerce şüpheli çete üyesini yeni açılan cezaevine taşıdı. Yaklaşık 2 bin sanık, 40 bin kapasiteli yeni hapishaneye götürüldü.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, 2 bin çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni bir cezaevine nakledildiğini söyledi.
Mega hapishaneyi sosyal medya hesabından tanıtan Bukele, "Tek bir operasyonla, ilk 2 bin çete üyesini Terörizmi Hapsetme Merkezi'ne (CECOT) naklettik. Burası, halka daha fazla zarar vermeden on yıllarca karma şekilde yaşayacakları yeni evleri olacak." ifadesini kullandı.
San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.
Yetkililerin açıklamasına göre yeni hapishane; metal kabinler ve hücreler, sanal mahkeme salonları ve mahkumların çalışması için tasarlanmış fabrikalar için iki ayrı modülden oluşuyor.