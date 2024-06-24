Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü, elektrik ve enerjinin teknolojide ve sanayide kullanılmasının ilkelerini açıklayan bir bölümdür. Peki, Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü kaç yıllıktır? Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümünde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü kaç yıllıktır?
Elektrik Enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümü TYT puan türü ile öğrenci almaktadır.
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümünde hangi dersler okutulur?
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Devre analizi
Enerji yönetimi ve politikaları
Elektrik tesisat programları
Genel matematik
Teknolojinin bilimsel ilkeleri
İş sağlığı ve güvenliği
Enerji analizi
Güç sistemleri analizi
Elektrik bakım, arıza bulma ve güvenlik
Enerji ekonomisi