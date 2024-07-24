Elektrik süpürgesinin çekim kuvvetini 2'ye katlayan tüyo! Ses bile yapmıyor ve çok daha iyi çekiyor
'Elektrikli süpürge çekmiyor ne yapılır' diye serzeniş edenlere muhteşem öneriler. Elektrik süpürgenizin performansı düştüyse işte aklınızda bulunması gereken temizlik tüyosu. Bu bilgiler sayesinde elektrik süpürgeniz canavara dönüşecek ve çok daha iyi çalışacak
Her eşyanın bir ömrü vardır. Elektronik eşyalarda kullanım ömrü, yıpranmasına ve ne şekilde kullanıldığına göre değişir. Örneğin çok fazla kullanılan ve bakımı ihmal edilen çamaşır makineniz normalin çok daha kısa sürede ömrünü tamamlayacaktır. Çamaşır makinesi gibi tıpkı elektrik süpürgesindeki mantık da aynıdır.
Elektronik eşyalar zaman içerisinde kullanıma ve bakıma bağlı olarak aşınır, ısınır ve ilk günkü performansını kaybeder. Hatta çoğu zaman bu elektrikli süpürgelerin kötü koku yaydığına bile şahit olunur. İşte böyle durumlarda ev hanımları hem daha fazla kuvvet harcamış olur hem de istenilen temizlik yapılamaz.
Elektrikli süpürgelerin performansının artırılması konusunda bugüne kadar birçok makale ve çalışma yayınlandı. Biz de hem bu bilimsel makaleleri hem de elektrikli süpürgelerin veriminin daha iyi olması için uygulayabileceğiniz tüm tüyoları bu yazımızda sizler için derledik. Bu temizlik tüyoları sayesinde evin dip köşesi pırıl pırıl olacak ve mis kokacak. İşte elektrik süpürgesinin çekim gücünü artıraracak öneriler:
DÜZENLİ MAKİNE TEMİZLİĞİ YAPIN
F5 Haber'in Fantom'dan derlediği habere göre, Elektik süpürgesinin emiş gücünü arttırmak için düzenli makine temizliği yapılmalıdır. Aynı zamanda makine içerisinde yer alan toz torbasının da değiştirilmesi gerekmektedir. Toz torbası dolan makinelerde çekim gücü yavaşlamaktadır. Günümüzde en sık yaşanılan durumlardan biri olarak torba değişimleri önerilmektedir