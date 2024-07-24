Elektrik süpürgesinin çekim kuvvetini 2'ye katlayan tüyo! Ses bile yapmıyor ve çok daha iyi çekiyor

Elektrikli süpürgelerin performansının artırılması konusunda bugüne kadar birçok makale ve çalışma yayınlandı. Biz de hem bu bilimsel makaleleri hem de elektrikli süpürgelerin veriminin daha iyi olması için uygulayabileceğiniz tüm tüyoları bu yazımızda sizler için derledik. Bu temizlik tüyoları sayesinde evin dip köşesi pırıl pırıl olacak ve mis kokacak. İşte elektrik süpürgesinin çekim gücünü artıraracak öneriler: